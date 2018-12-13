У каждого из нас наверняка есть план действий перед Новым годом. Пункты в нем могут быть как глобальные — к примеру, успеть похудеть к окончанию декабря или сделать ремонт в доме — так и более мелкие: купить подарки, украсить дом, составить новогоднее меню и закупить продукты.
Не стоит в предпраздничной суматохе забывать и о собственном здоровье. В частности, о здоровье и красоте своей улыбки. Чтобы не было мучительно больно вкушать новогодние деликатесы: от горячей утки до ледяных напитков — и чтобы чувствовать себя более чем уверенно на предпраздничных корпоративах. Отказаться от сладкого десерта лишь потому, что очень ломит зубы, и не улыбаться при общении с близкими — забыть про это теперь вполне возможно.
Стоматологическая клиника "Крокус" подготовила пошаговую инструкцию-розыгрыш, с которой вы не только забудете о зубной боли, но и получите возможность выиграть приятные новогодние подарки.
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