Фото: altai-photo.ru
Общественная организация "Зеленый патруль" составила экологический рейтинг субъектов РФ по итогам осени текущего года. Алтайский край по сравнению с летом поднялся на одну позицию, заняв второе место. В СФР регион возглавил рейтинг, потеснив Республику Алтай, которая опустилась на третью позицию, пишет пресс-служба правительства края.
По словам председателя правления "Зеленого патруля", эксперта Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, члена Общественного совета при Росприроднадзоре РФ Андрея Нагибина, Алтай активно прогрессирует и близок к первому месту. Так, природоохранный и социально-экологический индексы региона увеличились на два балла — до 59 и 75 из 100 соответственно. Промышленно-экологический индекс прибавил сразу три балла, набрав 50. Совокупность показателей дала рост сводного индекса — 63. В результате Алтайский край укрепил позиции в тройке самых экологических безопасных регионов страны.
Алтайский край с 2016 года держится в топ-3 экорейтинга, в 2014-2015 годах он находился на пятой-шестой позициях.
Экологический рейтинг субъектов РФ формируется по мере поступления информационных материалов из разных источников, включая СМИ, органы власти, общественные и экспертные организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан. Информационные материалы — актуальные сообщения, публикации или документы, которые описывают состояние объектов и процессов, а также ситуации, мероприятия и события в сфере экологии и охраны окружающей среды в режиме реального времени.
"Зеленый патруль" — единственная в РФ организация, которая регулярно составляет и публикует экологический рейтинг субъектов, его показатели считаются самыми достоверными. Проект поддержан грантом президента РФ на развитие гражданского общества.
Комментарии
ТЭЦ-3 травит барнаульцев. Весь город вчера был в дыму. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы не портить здоровье горожан?
Смешно и ...грустно.... Экологически безопасный Алтайский край на первом месте по онкологии....(((((((((((((((((((((((((((((((