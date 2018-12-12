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В немецком городе Верль на улицу вытекла тонна шоколада. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пожарную службу города.
Уточняется, что инцидент произошел вечером в понедельник, 10 декабря. На фабрике произошла авария, масса вытекла на дорогу и замерзла, превратившись в плитку площадью порядка десяти квадратных метров.
На место ЧП прибыли пожарные, которые несколько часов, используя "лопаты и силу мышц", чистили улицу.
По данным СМИ, 12 декабря фабрика возобновляет свою работу. По словам главы фирмы Маркуса Лаки, если бы подобная авария произошла незадолго до Рождества, это "стало бы катастрофой".
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