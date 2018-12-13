Прожженная риелтор заманивает хрупкую девушку в дом-развалюху и принуждает подписать документы на покупку жилья. С трудом Ольге удается вырваться из страшного подъезда. И тут начинается самое интересное.
Это сюжет нового рекламного ролика от СК "Союз", который недавно появился в сети и уже набирает популярность. Напомним, эта компания всегда отличалась креативным подходом и умением находить общий язык с покупателями.
Кстати, в "Союзе" заверили, что приключений впереди у героини и ее друзей будет много. Следите за эфиром и не пропустите новые серии.
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