Прожженная риелтор заманивает хрупкую девушку в дом-развалюху и принуждает подписать документы на покупку жилья. С трудом Ольге удается вырваться из страшного подъезда. И тут начинается самое интересное.
Это сюжет нового рекламного ролика от СК "Союз", который недавно появился в сети и уже набирает популярность. Напомним, эта компания всегда отличалась креативным подходом и умением находить общий язык с покупателями.
Кстати, в "Союзе" заверили, что приключений впереди у героини и ее друзей будет много. Следите за эфиром и не пропустите новые серии.
Комментарии
Провинциальная пародия. Не смешно. Хотя задумка не плохая. Но каких то фишек не хватает. Мне не хватило здесь капризов и стервозности бузовой. Она молча не убегает если ей что то не нравится. Она должна была обругать риэлторшу и в офисе продаж не танцевать а скандалить. А потом уже танцевать с ключами.
Мало половин-мало половин.Ёлочка мне нравица-елочка ,блин,мне нравица!
Если главная героиня будет снята с огромным декольте тогда посмотрю следующую серию.
И судя по сюжету, она будет с гастерами над ремонтом голову ломать?
У Бузовой появились двойники, тройники и разветвители? Растет деффка!
А наша то посимпатичнее оригинала.
В Москве уже машиноместо с машиной предлагают бонусом тому, кто купит квартиру. У нас пока только студенческую самодеятельность с местной бузовой, пока ещё даже без клубнички. Повышайте ставки, господа строители. И почитайте литературу про кризисы перепроизводства и их последствия