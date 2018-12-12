Фото: arnapress.kz
МВД РФ в среду, 12 декабря, опровергло сообщения о том, что сотрудникам ведомства запретили ходить на рок-, панк- и рэп-концерты. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что появилась якобы директива главы министерства, которая якобы запрещает сотрудникам полиции посещать концерты рок-, рэп- и панк-исполнителей, поскольку в текстах их песен содержатся призывы к анархическому поведению, разжиганию ненависти к органам государственного управления.
"Сообщаем, что указанная информация является недостоверной. Подобных указаний в территориальные органы руководством МВД России не направлялось", — заявили в министерстве, призвав СМИ ответственнее подходить к публикациям и использовать официальные источники информации.
Дискуссии вокруг рэп-культуры в российском обществе обострились на фоне скандалов вокруг срыва выступлений некоторых рэп-исполнителей. В последние несколько недель в российских регионах был отменен ряд концертов, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и "Френдзона". Российские рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.
Комментарии