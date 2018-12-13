Фото: avito.ru
Усадьбу из бруса на огромном участке земли продают в селе Зайцево в Тальменском районе Алтайского края за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Коттедж площадью 125 квадратных метров находится рядом с рекой Чумыш. Дом расположен на участке в 77 соток.
На первом этаже дома находится большой холл и кухня-студия. На втором этаже расположены четыре комнаты.
"Прекрасный ремонт в едином стиле, встроенная мебель и техника полностью остаются. Отопление — электрический котел (Италия) и твердо-топливный котел. На территории: баня, дом для гостей и персонала (на два входа), погреб большой, бетонный. Большая терраса с зоной барбекю", — отмечает автор объявления.
Также имеется бассейн с системой очистки. Имеется охранная сигнализация.
Комментарии
деревяха за 10 лямов......
а в 3000 км от Барнаула ни чего не продают?
Шикарный конечно дом.