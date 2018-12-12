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В Думу внесли законопроект, вводящий административную ответственность за распространение в сети материалов, которые оскорбляют Конституцию и государства. Об этом пишет РИА Новости.
Авторами инициативы стали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.
По словам Клишаса, в данный момент законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за подобные проявления неуважения в общественных местах, надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти.
Он выразил мнение, что интернет является общественным пространством, где тоже "должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам".
Клишас отметил, что в обществе уже сформировано "понимание", что в сети нельзя продавать наркотики, распространять детскую порнографию, мошенничать и совершать иные преступления.
Сенатор предложил дополнить статью "Мелкое хулиганство", указав ответственность за распространение в интернете материалов, которые "в неприличной форме выражают явное неуважение" к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции и органам власти.
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