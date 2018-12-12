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Глава РФ Владимир Путин поручил разобраться с причинами отмены концертов популярных рэперов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на омбудсмена Татьяну Москалькову.
Она отметила, что данная ситуация является не единичной, а системной. "Для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины", — приводит агентство слова Москальковой.
Уполномоченный по правам человека в РФ также рассказала, что уже направила соответствующий запрос в московскую прокуратуру, добавив, что готова заниматься этой проблемой и дальше.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль очень внимательно следит за ситуацией.
Напомним, за последние несколько недель в ряде регионов РФ отменили выступления современных музыкантов, включая Хаски и Элджея. Ситуация получила большой общественный резонанс, а популярные рэп-исполнители Баста, Oxxxymiron и Noize MC устроили концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку коллег.
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