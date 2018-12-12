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Президент РФ Владимир Путин предложил оказывать дополнительную единовременную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны ежегодно, а не только к юбилеям Победы. Об этом пишет ТАСС.
"На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны, — сказал глава государства, открывая заседание российского организационного комитета "Победа". — Напомню ранее такая поддержка оказывалась лишь к юбилейным датам".
Президент напомнил, что Великая Отечественная война занимает особое место не только в истории страны, но и в истории каждой семьи. Он отметил, что оргкомитет "Победа" призван беречь память о доблестных предках. "Ключевой задачей для всех нас была и остается забота о ветеранах. Все обязательства со стороны государства должны четко и неукоснительно выполняться, а власти на местах обязаны знать нужды каждого человека, каждого ветерана и решать эти проблемы в приоритетном порядке", — отметил Путин.
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