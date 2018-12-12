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Российский лидер Владимир Путин предложил оказывать дополнительную единовременную матпомощь ветеранам Великой Отечественной войны ежегодно, а не только к юбилеям Победы. Об этом пишет ТАСС.
"На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны", — заявил глава государства на открытии заседания российского организационного комитета "Победа".
Глава РФ отметил, что ранее подобную поддержку оказывали только к юбилейным датам.
Путин напомнил, что Отечественная война занимает особое место не только в истории страны, но и в истории каждой семьи. Он добавил, что оргкомитет "Победы" призван беречь память о доблестных предках.
"Ключевой задачей для всех нас была и остается забота о ветеранах. Все обязательства со стороны государства должны четко и неукоснительно выполняться, а власти на местах обязаны знать нужды каждого человека, каждого ветерана и решать эти проблемы в приоритетном порядке", — заключил глав РФ.
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