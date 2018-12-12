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В Госдуму внесли пакет законопроектов о штрафах за распространение в СМИ и сети фейков. Об этом пишет "Интерфакс".
Уточняется, что речь идёт о запрете распространения "недостоверной общественно значимой информации", которая публикуется под видом достоверных сообщений и создаёт угрозу жизни и здоровью граждан, а также массового нарушения общественного порядка и безопасности.
Штраф для граждан-нарушителей будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 400 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
Указывается, что в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" вносится норма, согласно которой при обнаружении в сети подобной недостоверной информации генпрокурор или его замы обращаются в соответствующее ведомство "с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие сведения".
Авторами инициативы стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Боковая, а также депутат ГД Дмитрий Вяткин.
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