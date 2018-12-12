Германия поддержит продление санкций против РФ

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Германия поддержит продление санкций против России на предстоящем саммите ЕС. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель на выступлении в бундестаге.
Она высказала обеспокоенность в связи с действиями России и добавила, что Германия не "приемлет фактических претензий на Азовское море".
Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что европейским странам и Вашингтону нужно обдумать введение дополнительных санкций против России после инцидента с украинскими кораблями в Черном море.
В свою очередь, российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что США использовали этот инцидент, чтобы усилить санкционное давление на Москву со стороны Евросоюза, но у них это не получилось.
Двадцать пятого ноября корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования российских пограничников. В результате были арестованы 24 украинских моряка.
Киев посчитал это актом агрессии и объявил военное положение в некоторых областях Украины.
Москва назвала произошедшее провокацией со стороны Порошенко перед выборами.
Евросоюз привязал вопрос продления ограничений против России к ходу выполнения Минских соглашений. Каждые полгода ЕС заслушивает доклад Франции и ФРГ перед принятием политического решения о продлении санкций еще на полгода.
В начале июля экономические ограничения против России пролонгировали до 31 января 2019 года.
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