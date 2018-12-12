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Голикова назвала число оставшихся ветеранов Великой Отечественной войны

, ИА "Амител"

Фото: tvpodolsk.ru

По состоянию на 1 ноября 2018 года в России проживает 1,4 млн ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оргкомитета "Победа". Она добавила, что в 2019 году ежемесячные выплаты им составят 44 тыс. рублей, пишет "Коммерсант".

"Правительство поступательно принимает решения об увеличении такого материального обеспечения",— сказала она. По ее словам, впоследствии увеличение пенсий будет производиться выше инфляции, а единовременная денежная выплата увеличится в соответствии с фактической инфляцией. Вице-премьер добавила, что участникам ВОВ также предоставляются имущественные земельные льготы.

"С 2008 года, с даты подписания указа (указа президента об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны.— “Ъ”), жильем были обеспечены более 300 тыс. ветеранов. На эти цели из федерального бюджета было направлено 322,3 млрд рублей",— сказала она. Госпожа Голикова отметила, что на 2018 год в бюджете предусмотрено почти 2 млрд руб., а в 2019 — еще 2,6 млрд, "поскольку основное обеспечение уже произошло в предыдущие годы".

Также она обратила внимание, что в очереди на получение жилья находятся 161 человек из списка участников и инвалидов войны. Вице-премьер отмечает, что эти люди встали в очередь в 2018 году и являются приоритетными получателями.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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