Свердловская чиновница Глацких получила выговор из-за слов о молодежи

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что у начальника департамента молодежной политики региона Ольги Глацких есть право на ошибку. Она получила выговор и возвращается к работе. Об этом он написал в Instagram. Глацких ранее заявила детям-волонтерам, что государство им ничего не должно.

Куйвашев указал, что из-за ошибки Глацких никто не пострадал, не ухудшилось положение граждан, а также не был нанесен реальный ущерб. "По чисто формальным признакам оснований для увольнения Глацких нет", — отметил он. Глава региона пояснил, что чиновница не нарушала условий договора, а ее высказывание не может быть причиной для увольнения. Куйвашев добавил, что проверка в отношении Глацких завершена.

Пресс-секретарь департамента информационной политики Свердловской области Сергей Симаков подтвердил РБК, что Глацких по результатам служебной проверки получила выговор и вышла на работу на прежнюю должность.

"Она будет оставаться на своей должности в течение двух месяцев, на время реорганизации", — сказал Симаков. На вопрос о том, получит ли Глацких место в новом министерстве, в пресс-службе заявили, что комментируют "только произошедшие события".

Сама Глацких в интервью 66.ru подтвердила, что вышла на работу 10 декабря.В начале ноября Глацких оказалась в центре скандала после своего заявления на встрече с детьми-волонтерами о том, что государство им ничего не должно. "Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать", — сказала чиновница. Впоследствии она извинилась за свои слова.

В начале декабря Глацких заявила, что не может покинуть свою должность в департаменте, так как сделать ей это "не позволяет совесть". 10 декабря стало известно о создании властями Свердловской области министерства образования и молодежной политики на базе департамента молодежной политики и министерства общего и профессионального образования.