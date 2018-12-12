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Ростуризм исключил два юридических лица, принадлежащих туроператору "Жемчужная река", из Единого федерального реестра туроператоров, следует из приказа главы ведомства, опубликованного на сайте.
Это коснулось компаний "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес трэвел".
Отмечается, что "Жемчужная река" прекратила деятельность из-за "невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта". Но это не отменяет того, что туроператор должен оказать услуги по уже заключенным договорам.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты в Китай из-за задолженности "Жемчужной реки". Позже авиакомпания согласилась за свой счет вывезти из Китая около полутора тысяч россиян, купивших путевки. Застрявшие туристы начали возвращаться на родину с задержкой в несколько дней. Ожидается, что всех отдыхающих вывезут из Китая к 14 декабря.
Позднее в Росавиации рассказали, что "Жемчужная река" продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы.
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