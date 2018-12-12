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Ростуризм исключил "Жемчужную реку" из реестра туроператоров

, ИА "Амител"
Это произошло из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации турпродукта

Фото: yugopolis.ru

Ростуризм исключил два юрлица, которые принадлежат туроператору "Жемчужная река", из Единого федерального реестра туроператоров. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на приказ главы ведомства, размещенный на сайте.

Уточняется, что это коснулось компаний "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес трэвел".

Агентство пишет, что "Жемчужная река" прекратила деятельность из-за "невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации турпродукта". Однако это не отменяет того, что туроператору необходимо оказать услуги по уже заключенным договорам.

Ранее появилась информация, что компания "ИрАэро" приостановила полеты в КНР из-за долгов "Жемчужной реки". Позднее авиакомпания согласилась за свой счет вывезти из Китая порядка полутора тысяч россиян, которые купили путевки. Застрявшие туристы начали возвращаться на родину с задержкой в несколько дней. Предполагается, что всех отдыхающих вывезут из КНР к 14 декабря.

Позже в Росавиации сообщили, что "Жемчужная река" продавала билеты в КНР на несуществующие рейсы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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