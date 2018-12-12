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В Госдуме предложили разрешить демонстрацию свастики в учебных целях

, ИА "Амител"
Она может быть продемонстрирована в произведениях искусства, литературы, СМИ

Фото: digital.report

В Думу внесли законопроект, который предлагает не считать экстремизмом использование нацистской или экстремистской символики в контексте осуждения экстремизма или нацизма, а также при отсутствии признаков пропаганды. Об этом пишет РБК, ссылаясь на документ, размещенный на сайте нижней палаты.

Законопроект предполагает разрешить показывать нацистскую символику или атрибутику в произведениях искусства, литературы, СМИ, в учебных и просветительских целях "при условии осуждения нацизма", формирования негативного отношения этой идеологии, а также отсутствия признаков ее пропаганды или оправдания.

Документ уточнит нормы закона 1995 года "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" и закон 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности". Отмечается, что в последнее время органы исполнительной и судебной власти "испытывают трудности" при применении этих норм. В частности, на основании ст. 6 закона "Об увековечении Победы" под запрет могут попасть все документальные фильмы, книги, учебные пособия с нацистской атрибутикой, отмечают авторы законопроекта. Кроме этого, запретить могут фильм "Обыкновенный фашизм", сериал "Семнадцать мгновений весны" и иные.

Авторами закона стали председатель комитета Думы по культуре Елена Ямпольская и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В феврале Архангельский областной суд оправдал местного жителя Михаила Листова, который разместил во "ВКонтакте" снимки из учебника истории с Парада Победы 1945 года. Судья согласился, что снимок, на котором изображены советские солдаты с опущенными немецкими знаменами, представляет собой историческую память, а не пропаганду нацизма. Месяцем ранее Листова признали виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Его оштрафовали на 1 тысячу рублей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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