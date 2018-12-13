Правозащитника Пономарева перевели в камеру с некурящими людьми

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Общественная наблюдательная комиссия Москвы (ОНК) добилась перевода 77-летнего руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева в камеру с некурящими. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова.
"В настоящее время он уже находится в камере с некурящими гражданами, кроме него — еще семь человек", — сказал Мельников.
Он пояснил, что курящие арестанты согласились поменяться местами с некурящими, и таким образом удалось разделить курящих правонарушителей с некурящими.
"Я хотел бы поблагодарить уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову за оперативное вмешательство и помощь в сложившейся ситуации, а также руководство ГУВД Москвы, которое откликнулось", — сказал Мельников.
Ранее Пономарев пожаловался на табачный дым и духоту в тесной камере членам ОНК, посетившим его в спецприемнике.
Тверской суд Москвы 5 декабря признал 77-летнего Льва Пономарева виновным в организации акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", прошедшей 28 октября на Лубянской площади в столице (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).
7 декабря Мосгорсуд сократил срок ареста до 16 суток.
Согласно фабуле административного дела, к участию в мероприятии правозащитник призвал, "репостнув" на своей странице в фейсбуке запись об акции.
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