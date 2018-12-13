Фото: dw.com
Общественная наблюдательная комиссия Москвы (ОНК) добилась перевода 77-летнего главы движения "За права человека" Льва Пономарева в камеру с некурящими. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова.
Уточняется, что сейчас он уже находится в камере с некурящими. Кроме него там находятся семеро человек.
По словам Мельникова, курящие арестанты согласились поменяться местами с некурящими, и так их удалось разделить на две группы.
"Я хотел бы поблагодарить уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову за оперативное вмешательство и помощь в сложившейся ситуации, а также руководство ГУВД Москвы, которое откликнулось", — цитирует агентство слова Мельникова.
Ранее правозащитник пожаловался на табачный дым и духоту в тесной камере членам ОНК, которые посетили его в спецприемнике.
Тверской суд Москвы 5 декабря признал 77-летнего Пономарева виновным в организации акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", которая прошла 28 октября на Лубянской площади в Москве. 7 декабря Мосгорсуд сократил арест до 16 суток.
Отмечается, что правозащитник призвал к участию в акции путем репоста записи о ней в Facebook.
Комментарии