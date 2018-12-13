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Автор законопроекта о наказании за оскорбление власти в сети депутат Думы Дмитрий Вяткин разъяснил радио "Говорит Москва" суть документа. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее он вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который вводит административную ответственность за распространение в сети материалов, выражающих "в неприличной форме явное неуважение" к Конституции, государству, официальным государственным символам, органам госвласти и обществу.
По словам Вяткина, этот проект, по сути, является дубликатом статьи административного кодекса о мелком хулиганстве и направлен на урегулирование оскорблений в интернете.
"То есть, речь идет именно о неприличной форме, а не о неуважении. Неуважение как таковое — это обычные вещи. Надо сказать, что (законопроект) ни в коем случае не посягает на критику власти, общества и конкретных граждан", — заявил парламентарий, отметив, что замечания в адрес власти должны быть выражены в приличной форме.
При этом привести конкретный пример недопустимого высказывания депутат отказался, так как это "было бы неприлично и оскорбительно".
Вяткин отметил, что законопроект будет рассмотрен на весенней сессии Госдумы, поскольку эти меры не несут срочности.
Ранее Клишас также отмечал, что новая инициатива может дополнить статью "Мелкое хулиганство".
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