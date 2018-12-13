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В Назрани неизвестный кинул гранату в силовиков у торгового центра. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Ингушетии.
По данным собеседника агентства, из-за взрыва двое человек получили ранения. Их доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.
Обстоятельства инцидента выясняются.
"Интерфакс" уточняет, что тяжелые травмы получили двое омоновцев. Их состояние оценивается как тяжелое. По данным агентства, также погиб один человек при подрыве машины.
Источник отметил, что личность погибшего устанавливается, на данный момент нет сведений о том, является ли правоохранителем.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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