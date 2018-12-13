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Судья Южного округа Нью-Йорка приговорил экс-адвоката американского лидера Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам тюрьмы. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что Коэн получил срок за нарушение законов избирательной кампании.
Судья Уильям Пули отметил, что бывший адвокат Трампа получил 36 месяцев тюрьмы за нарушения закона о финансировании избирательной кампании, а также два месяца за ложные показания конгрессу.
Он подчеркнул, что, объявляя наказание, он показывает всем, "что закон нарушать нельзя".
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