Фото: pravda.ru
Пропавшая в столице РФ журналистка из Украины Елена Бойко найдена в российском центре для мигрантов. Об этом пишет "Газета.Ru", ссылаясь на МК.
В сообщении сказано, что Бойко могут депортировать на Украину до Нового года.
По словам знакомой журналистки, она попала в полицейский участок из-за дебоша.
Ранее появилась информация, что домой к украинке пришел человек, который представился участковым, а также двое стражей порядка и один гражданский. Они попросили женщину пройти в отделение для беседы, после чего журналистка пропала.
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