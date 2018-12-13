Фото: ulpressa.ru
В сюжете "России 24" о форуме профессиональной ориентации для школьников "Проектория", открывшемся 11 декабря в Ярославле, под видом современного робота показали человека в костюме. Об этом пишет "Дождь", ссылаясь на TJournal.
Корреспондент канала заявил, что у приехавших на форум детей есть возможность увидеть "самых современных роботов". В этот момент на сцене появиляс "робот Борис", заявивший, что хорошо знает математику, однако хочет еще "научиться рисовать и музыку писать". Затем Бориса показали танцующим под песню группы Little Big "Skibidi".
Читатель портала выяснил, что под видом робота в сюжете был показан аниматора в костюме "Робот Алеша".
Костюм продают в сети за 250 тысяч рублей. Он весит 10 килограммов и оснащен электровентиляторами для спины и шеи, преобразователем голоса с микрофоном, планшетом и RGB-светодиодной подсветкой всех элементов и дополнительной подсветкой глаз и рта, которая реагирует на голос самого робота.
В сюжете "Вести-Ярославль" о "Проектории" так называемого робота показывают на сцене, а также во время общения с людьми в толпе, и в один момент его снимают сзади. Тогда в кадре виднеется шея аниматора
TJournal сообщает, что на самом форуме Бориса не представляли настоящим роботом, его использовали в шоу для сценок с юмором.
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