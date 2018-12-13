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Россияне рассказали о своих желаниях в новогоднюю ночь

, ИА "Амител"
11% опрошенных думают о богатстве, а 9% хотят счастья и мира во всем мире

Фото: m.championat.com

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob путем проведения опроса выяснили, что россияне чаще всего загадывают в новогоднюю ночь, сообщает "РИА Новости".

Так, большинство респондентов (30%) ответили, что под бой курантов желают здоровья себе и своим близким. Еще 11% опрошенных думают о богатстве, 9% хотят счастья и мира во всем мире. 

Кроме того, 4% россиян загадывают встретить свою любовь в новом году, и также 4% хотят обрести жилье. Около 3% в новогоднюю ночь думают о создании семьи, и столько же — о рождении ребенка. 5% опрошенных мечтают о стабильности в жизни, а 6% — о жизненном благополучии.

Как правило, женщины думают о здоровье (32%), счастье (11%), любви и свадьбе (по 5%).  Мужчины загадывают денежное богатство (11%), мир и отсутствие войн (9%), благополучие (6%).

Опрос проводился среди 1000 респондентов старше 18 лет в 291 населенном пункте России.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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