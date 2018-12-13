Премьер-министр Испании объявил о повышении МРОТ до 900 евро

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о повышении минимального размера оплаты труда на 22% с 736 до 900 евро, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на BBC News.
"Богатая страна не может иметь бедных рабочих", — заявил испанский премьер. Напомним, с 1 января следующего года в России МРОТ составит 11 280 рублей (150 евро).
В настоящий момент, по словам телеканала, многие рабочие в Испании получают заработную плату за 14 месяцев (дополнительные выплаты в июле и декабре), в годовом выражении минимальный доход составляет 12600 евро.
Инициатива должна сначала получить одобрение министров на заседании 21 декабря, после чего без голосования парламента вступит в силу в январе.
BBC уточняет, что в Испании МРОТ не повышался так сильно с 1977 года, года первых свободных выборов после завершения режима Франко. По данным телеканала, минимальная зарплата в стране значительно уступает таковой в Великобритании, Германии и Франции, но в то же время выше, чем в Португалии, Греции и Польше.
Комментарии
Понятно ....значит Испания богаче России в 8 раз ....или как ?
Россия великая Держава.
НО бедная страна, мрот в 6 раз ниже.
Вот с кого пример брать надо...
И нет у них огромных запасов природных ресурсов
Сразу на 22%, Карл)...
13.12.2018 08:51
- гость -
Сразу на 22%, Карл)...
а у нас сразу на 25%, правда не мрот, а стоимость проезда ))