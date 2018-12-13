Ракета для освоения Луны обойдется России в 1,5 трлн рублей

Проект федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты и беспилотному облету Луны предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.
К 15 января "Роскосмос" должен представить проект на согласование федеральным органам власти. Речь идет о программе на сроки 2020-2030 годы с прописанными суммами.
Отмечается, что создание космического аппарата или корабля, который будет запускаться, будет финансироваться по другой программе.
Внешний вид ракет будет определен на заседании научно-технического совета "Роскосмоса" 18 декабря. Будет выбран основной и два дополнительных варианта.
Сейчас в приоритетах находится проект сверхтяжелого носителя разработки РКЦ "Прогресс" с шестью боковыми блоками на базе ракеты "Союз-5", проект РКК "Энергия" с пятью боковыми блоками на базе "Союза-5" и проект восстановления производства советской ракеты "Энергия".
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У роскосмоса нет бабла на содержание третьего космонавта на МКС, а у нового модуля "МЛМ-Наука" уже 5 лет не могут очистить баки от грязи (при алкаше Ельцине однотипный модуль "Заря" за 3 года построили с нуля и запустили в космос).
Но твёрдо планируют сверхтяжёлую ракету, а лунную базу будут строить исключительно на ведущих ролях, бугага
Летит Рогозин до Луны
Держите, ватники, штаны
Дрожит Воронеж, стонет Тверь
Песец обоим им теперь
Фэлкон 9 за 1.5 млрд долларов разработан вместе с Драконом, это 100 млрд.рублей по текущему курсу и 40 млрд.рублей по тогдашнему.
это звучит так, дорогие россияне мы решили у вас украсть 1,5 трлн. руб, так как большинство прекрасно понимают, что эти деньги просто разворуют