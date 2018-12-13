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Новости

Путин назвал Конституцию РФ развивающимся организмом

, ИА "Амител"
"Отстаивать свои национальные интересы нам помогает в том числе и Конституция нашей страны", — отметил Путин

Фото: so-l.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Конституция РФ является развивающимся правовым механизмом, а не закостенелой конструкцией, сообщает "Интерфакс".

"Текст Конституции не содержит пустых деклараций, ее положения действующие, работающие. Однако это не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм", — заявил Путин, выступая на приеме по случаю Дня российской Конституции.

Он напомнил, что при принятии Конституции учитывался как зарубежный опыт, так и отечественные наработки.

Путин особо подчеркнул, что Основной закон страны содержит идеи преемственности традиций, идущих из глубины веков.

Статьи Конституции — это вершина российской правовой системы, но одновременно и фундамент: именно на нем выстроено все современное российское законодательство, добавил Путин.

Он также отметил, что процесс законодательной работы, правоприменительной и судебной практики идет непрерывно.

"Идти в ногу со временем, не изменяя себе, отстаивать свои национальные интересы нам помогает в том числе и Конституция нашей страны. Мы проводим независимую внешнюю политику, ищем достойные ответы на современные вызовы, опираясь на ее принципы и ценности, и осознаем, что сегодня они имеют определяющее значение не только для нас, но и важны для всего мира, для будущего", — заявил глава государства.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.12.2018 09:39
месный

цинизм пЫни просто зашкаливает!

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13.12.2018 09:56
- гость -

По его разумению попрание основного закона это развитие, обеспечивающее хлопцу пожизненное нахождение на посту...

0  0
13.12.2018 10:05
- гость -

Конституция у нас "отличная" - китайцы потихоньку заселяют Сибирь, под Омском строят городок на 3500 китайцамест будут делать реконструкцию нефтезавода.
В Томской области уже пилят лес «роботами» в суперпромышленных масштабах.

Великий у нас вождь !!! Супердержава...

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