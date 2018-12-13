Возмутившийся елочкой пенсионер из Бийска рассказал о безуспешном поиске работы в течение нескольких лет из-за дискриминации по возрасту, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Мужчина сообщил, что в последнее время работал в частном охранном предприятии, но имеет два высших образования и в свое время был руководителем завода, поэтому готов занять любую должность.
Он подчеркнул, что в течение нескольких лет он не может найти рабочее место из-за дискриминации по возрасту.
"Помогал людям встать на ноги, сам переодевался и за станки вставал. (...) Рой окопы? Пожалуйста, могу рыть. Не копай? Могу не копать. Я беззубый, вида нет и нищий как татарский бубен. У меня два высших образования, башковитый, работы не боюсь. И никому не нужен", — рассказал пенсионер.
Он добавил, что согласен устроиться мэром города и назначить себе зарплату в 50 тысяч рублей.
"Я очень строгий, но справедливый. Любую должность можете мне дать — хоть армией командовать, хоть дивизией", — подчеркнул он.
Комментарии
мировой мужик
Нормальный дед... а Бийск всегда был дырой, дырой и останется...
Могу слово в слово повторить за себя.
А когда был руководителем состоял в ЕР и голосовал за нонешнего?! Вот расплата и наступила...
У Руководителя завода маленькая пенсия....? не верю. Мой дед был обычным электриком на заводе, до сих пор нам помогает и сам живет, и не жалуется. Что то здесь не так...