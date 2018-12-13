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Новости

Пенсионер из видео с елочкой попросил помочь заработать на соль

, ИА "Амител"
Не может найти рабочее место из-за дискриминации по возрасту

Фото: кадр из видео

Возмутившийся елочкой пенсионер из Бийска рассказал о безуспешном поиске работы в течение нескольких лет из-за дискриминации по возрасту, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Мужчина сообщил, что в последнее время работал в частном охранном предприятии, но имеет два высших образования и в свое время был руководителем завода, поэтому готов занять любую должность.

Он подчеркнул, что в течение нескольких лет он не может найти рабочее место из-за дискриминации по возрасту.

"Помогал людям встать на ноги, сам переодевался и за станки вставал. (...) Рой окопы? Пожалуйста, могу рыть. Не копай? Могу не копать. Я беззубый, вида нет и нищий как татарский бубен. У меня два высших образования, башковитый, работы не боюсь. И никому не нужен", — рассказал пенсионер.

Он добавил, что согласен устроиться мэром города и назначить себе зарплату в 50 тысяч рублей.

"Я очень строгий, но справедливый. Любую должность можете мне дать — хоть армией командовать, хоть дивизией", — подчеркнул он.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.12.2018 09:46
- гость -

мировой мужик

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13.12.2018 09:55
Митенька ржевский

Нормальный дед... а Бийск всегда был дырой, дырой и останется...

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13.12.2018 09:56
Игорь Крих_mailru

Могу слово в слово повторить за себя.

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13.12.2018 09:59
- гость -

А когда был руководителем состоял в ЕР и голосовал за нонешнего?! Вот расплата и наступила...

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13.12.2018 10:14
- гость -

У Руководителя завода маленькая пенсия....? не верю. Мой дед был обычным электриком на заводе, до сих пор нам помогает и сам живет, и не жалуется. Что то здесь не так...

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