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Новости

Минпромторг уничтожит шубы и меха на 1,5 млрд рублей

, ИА "Амител"
Мантуров подчеркнул, что весь товар арестован

Фото: lider-press.by

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что проверка российских торговых точек в августе выявила контрафактные меховые изделия на сумму 1,48 миллиарда рублей, пишет РБК.

Мантуров подчеркнул, что весь товар арестован, а в отношении предпринимателей и юридических лиц заведены административные дела. "Данные изделия будут уничтожены", — сказал Мантуров.

Отмечается, что большая часть изделий — 82% — не отвечала требованиям техрегламента Таможенного союза. Оставшиеся 18% обнаруженных изделий не имели маркировки.

Обязательная маркировка изделий из меха действует на территории ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия) с 1 декабря 2016 года. С помощью контрольных знаков Федеральная налоговая служба планирует предотвратить незаконный оборот контрафактных меховых изделий и обеспечить рост таможенных платежей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.12.2018 10:52
- гость -

Тот самый случай когда "Лучше бы пенсионерам раздали"!
А ещё реализовать и на эти деньги помочь больным детям, вот это было бы круто!!!

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13.12.2018 10:58
гость

Зачем уничтожать (читай забирать их себе)? На улице зима, холод, отдайте эти шубы нуждающимся, люди от холода дохнут, еду собирают на помойках, так хоть зиму переживут. Малообеспеченные тоже не могут позволить себе тепло в дом, а парой шуб заткнули бы места где продувает у окон или на крайняк укутались бы ими, согрелись там, ночи всяко теплее бы были. Отдайте нуждающимся, не забирайте себе.

0  0
13.12.2018 11:03
- гость -

да-да и немощный пенсионер одетый в шиншиллу лезет копаться в мусорный бак.. снять ролик и взорвать мозг иностранцам

.
"Лучше бы пенсионерам раздали"!
че попало предлагаете
.
А ещё реализовать и на эти деньги помочь больным детям
ага сходите купите изделие из животных возможно больных
лихорадкой,описторхозом,отодектозом,саркоспоридиозом, токсокарозом,
трихиннелёзом,хламидиозом плотоядных,
чумой в конце концов
и покажите пример

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