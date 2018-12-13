Аналитики Организации экономического сотрудничества и развития предложили привязать возраст выхода на пенсию к уровню дохода, пишет "Коммерсант".
Эксперты подчеркнули, что, как показывает практика, состоятельные люди живут дольше. Значит, им следует установить более поздний возраст выхода на отдых по старости, и наоборот.
В качестве примера авторы инициативы приводят США: там 1% наиболее богатых мужчин живет на 14,6 года дольше, чем 1% наиболее бедных. У женщин эта разница составляет 10 лет.
Эксперты сделали вывод, что жители с высоким доходом, во-первых, больше лет проводят на пенсии, во-вторых, быстрее зарабатывают необходимую для ее выплаты сумму.
Бедные, в свою очередь, больше времени проводят на работе, а трудовую деятельность начинают в 18 лет, в то время как граждане со средним доходом идут на работу в 20 лет, а с высоким — в 24 года.
Отмечается, что такое положение дел усиливает неравенство в соотношении лет на пенсии и продолжительности трудовой деятельности разных слоев населения.
Комментарии
Богатым до 70 лет , бедным до 50 лет! Деду Морозу в Великий Устюг.
очередной бред !!! от аналитиков
13.12.2018 10:09
- гость -
что бредового?
Разве нет?)
13.12.2018 10:20
- гость -
А бредового то, что у нас основные "бедные" и "безработные" таковыми в реальности не являются. Да, они обычно еще и банкроты. Всей семьей. А реально бедные будут пахать до смерти, как обычно.