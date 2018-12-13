В Государственном Кремлевском дворце в среду, 12 декабря, состоялся прием в честь 25-летия Конституции РФ. Журналистам удалось выяснить некоторые детали изысканного меню торжества для элиты России, пишет LIFE.
Отмечается, что гостям, в числе которых члены Совфеда и депутаты Госдумы, предлагали два вида салата. Один изготовлен из сахалинского гребешка, другой — с мраморной говядиной и фасолью.
Также можно было попробовать лазанью из камчатского краба и лангустинов.
Не менее изысканным блюдом из меню было филе палтуса на овощном жульене.
Также гости могли побаловать себя говядиной "с карамелизированной морковью и копченым пюре".
На десерт сенаторов и депутатов потчевали шоколадно-малиновым изделием с ванильным мороженым. Предлагаемые напитки — вина "Шардоне" и "Западный Склон", изготовленные под брендом "Усадьба Дивноморское" в 2015 году.
Комментарии
Богат Путин... Из своего кармана выложить столько бабла... "Слуга народа" однако...
Так у него бюджет как личный кошелёк уже давно, а ФНБ как заначка