Начальник ГИБДД России Михаил Черников раскритиковал действующий в стране "нештрафуемый" порог превышения скорости в 20 км/час и предложил пересмотреть его, пишет "Коммерсант".
С таким предложением Черников выступил на конференции-семинаре по безопасности дорожного движения в Москве.
По его словам, водители выбирают скоростной режим, опираясь на допустимое превышение скорости.
"В головах наших водителей скорость всегда +20. Если знак стоит 60, то можно ехать 80", — подчеркнул Черников. Он также отметил, что подобного "люфта" нет ни в одной стране.
Начальник ГИБДД пояснил, что какие-либо изменения нужно вносить только после "ревизии улично-дорожной сети" — на каких-то участках для начала нужно уменьшить или, наоборот, увеличить ограничение скорости.
Комментарии
Ну так и ставьте знаки соответственно, в чем проблема???
Никто не мешает составлять протокол за превышение скорости, но братве этого не достаточно, нужно чтобы могли штрафовать! И плевать им, что тогда Барнаул встанет уже в 10 бальные пробки!
кормушка пустеет ))
самые частые штрафы были у меня за 70 по городу )))
теперь штрафов нет))