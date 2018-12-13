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Суд признал двух бывших бийских студентов виновными в убийстве 15-летнего подростка и приговорил их к длительным срокам лишения свободы.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, преступление было совершено в Смоленском районе. Тело подростка было обнаружено в июне 2017 года на берегу реки одного из сел. В СКР подчеркивают, что убитый мальчик характеризовался положительно в школе и среди жителей села, был членом футбольной сборной района.
Спустя две недели по подозрению в совершении преступления были задержаны два студента из города Бийска.
"По версии следствия, один из молодых людей на почве ревности спланировал убийство подростка, при этом уговорив своего друга стать соучастником преступления. В середине июня они приехали в село, где проживал мальчик, и в вечернее время под предлогом разговора вывели его в безлюдное место. Жестоко избив школьника, студенты задушили его и отнесли тело на берег реки", — уточняют в ведомстве.
Также была установлена причастность одного из студентов к совершению вандализма. Так, в июне 2017 года с помощью аэрозольной краски он нарисовал на одном из религиозных учреждений города Бийска символ, схожий со свастикой.
В итоге 20-летний бывший студент бийского колледжа признан виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а 20-летний бывший студент технического ВУЗа признан виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и вандализме.
Первый из обвиняемых признал свою вину и был приговорен к 14-ти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Второй молодой человек своей вины не признал. Суд приговорил его к 15 годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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