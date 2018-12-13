Россияне назвали виновных в росте стоимости жизни

Более половины россиян (55%) считают, что ответственность за проблемы в России и рост стоимости жизни несет президент Владимир Путин, пишет РБК со ссылкой на опрос Левада-центра.
За 18 лет опросов Левада-центра доля респондентов, считающих Путина ответственным за проблемы, превышала 50% три раза: в ноябре 2018 года, в августе 2012 года (51%) и в августе 2014 года (65%).
Более трети респондентов (37%) назвали ответственными за проблемы в стране правительство и министров, 21% — премьер-министра Дмитрия Медведева. В прошлом году так считали 45 и 30% соответственно. Максимальная доля недовольных правительством и премьером за время исследований была зафиксирована в августе 2016 года (50 и 32% соответственно).
Меньше всего ответственности за проблемы и рост стоимости жизни в России, по мнению респондентов, несут губернаторы и местные власти (13%) и бизнес (5%) (в прошлом году — 26 и 12%).
Такой результат эксперты назвали обратной стороной официальной информационной политики, согласно которой за все хорошее в стране отвечает Путин. "Президент сосредоточил в своих руках власть, и люди это чувствуют. Это хорошо, когда в стране все хорошо, но когда жизнь ухудшается — это работает против президента", — отметил социолог Денис Волков.
Главным ответственным за проблемы в стране россияне стали называть Путина после его возвращения на президентский пост в 2012 году. "До последнего момента на это не обращали внимание, так как рейтинги были высокие, но когда ситуация ухудшается, мы начинаем это замечать", — подчеркнул Волков.
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