Экскурсия по Сити-парку, почтовое отделение Дедушки Мороза, подарки для детей — это и многое другое ждет жителей города в резиденции главного новогоднего персонажа в эко-офисе продаж жилого комплекса "Новая высота".
Любой желающий, приехав 14, 15, 21, 22, 28 и 29 декабря по адресу Энтузиастов, 47, может встретиться с Дедушкой Морозом, получить памятный сувенир или сладкий подарок.
Настоящую снежную сказку приготовила для горожан группа компаний "Союз", по-новогоднему украсив свой эко-офис.
Дорогие друзья! 🤗 Пора расслабиться и получать удовольствие от этого вечера! ✨ Желаем Вам провести его уютно, весело и красочно! 🍀 Пусть окончание этого дня дарит только радостные эмоции! ☕🍪 Мы рады поделиться с Вами хорошим настроением и новогодним , зимним ❄ оформлением нашего эко 🍀 офиса на жилом комплексе "Новая Высота". Приезжайте с детьми, всей семьей и окунитесь в атмосферу сказки! 🎅🏻 #новаявысота22 #барнаул #россия #barnaul22 #love #алтай #семья #свадьба #новаяквартира #instagood #природа #инстадети #инстамама #siberia #followme #лучшее #для #вас #мылюбимбарнаул #ялюблюбарнаул #новое #вашвыбор #мойвыбор #твойвыбор #tagsapp #pattern
Отличного вечера , дорогие друзья! 🤗 Делимся отличным , ярким 🎅🏻, настроением с Вами в ленте! 🎄 #новаявысота22 #барнаул #россия #barnaul22 #love #алтай #семья #свадьба #новаяквартира #instagood #природа #инстадети #инстамама #siberia #followme #лучшее #для #вас #мылюбимбарнаул #ялюблюбарнаул #новое #вашвыбор #мойвыбор #твойвыбор #tagsapp #pattern
Также рядом с офисом поставили украшенную елку. Дедушка Мороз и Зимушка-Зима приглашают всех в гости!
Адрес офиса продаж ЖК "Новая высота", где объявлена резиденция Деда Мороза: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 47.
Даты приемных часов:
14, 21 и 28 декабря 2018 года с 13:00 до 18:00;
15, 22 и 29 декабря 2018 года с 12:00 до 15:00.
ИСК "Союз"
г. Барнаул
пр. Калинина, 112/27, офис № 101
Телефон: (3852) 58-10-58
Адрес электронной почты: isk.soyuz@mail.ru
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