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Отдохни: инспекторы ГИБДД в Горном Алтае напоили водителей горячим чаем

, ИА "Амител"
Сотрудники Госавтоинспекции интересовались у шоферов самочувствием и напоминали о необходимости делать остановки

Фото: 04.мвд.рф

Акцию "Устал — отдохни!" проводят на федеральной трассе Чуйский тракт в Горном Алтае сотрудники ГИБДД.

"В зимний период дорожные условия становятся сложней, а в минусовые температуры водители лишний раз не хотят останавливаться для отдыха. Именно поэтому автоинспекторы решили провести на федеральной трассе республики необычную акцию "Устал – отдохни!". Протяженность федеральной трассы Р-256 Чуйский тракт по территории Республики Алтай составляет 539 километров. Большинство ее участков проходят через перевалы. Горная местность — это всегда спуски и подъемы, которые в зимнее время преодолевать намного сложнее, чем летом" — подчеркивают в республиканском МВД.

На одном из сложных участков правоохранители останавливали транспортные средства и интересовались у водителей о пути следования и количестве часов, проведенных за рулем.

Сотрудники ГИБДД также напоминали о необходимости делать остановки во время длительного пути, подчеркивая, что усталость за рулем может стать причиной ДТП. Тех водители, которые делали остановки, автоинспекторы угощали горячим чаем.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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