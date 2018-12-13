12 декабря 2018 года региональной гарантийной организации (до 2018 года — НО "Алтайский гарантийный фонд") исполнилось 11 лет. Сегодня это Центр предоставления гарантий некоммерческой организации "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства".
Региональной гарантийной организацией предоставлено 663 гарантии. Их суммарный объем превысил 2 млрд. рублей. При этом, используя финансовые гарантии, малый и средний бизнес края привлек 5,8 млрд. рублей кредитных ресурсов на развитие и расширение деятельности. По итогам работы за прошлый год Центр вошел в ТОП-20 по объему предоставленных поручительств среди 83 гарантийных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации.
Сегодня Центр предоставления гарантий перешел на единые стандарты работы Национальной гарантийной системы.
Центр предоставления гарантий сохраняет оптимальными ставки комиссионного вознаграждения за услугу поручительства (от 0,5% до 1,0%), сжатые фиксированные сроки рассмотрения заявки на поручительство (от 3 до 5 рабочих дней). Наиболее популярными продуктами для бизнеса сегодня являются поручительства по программам: "Приоритет", "Партнёр", "Стандарт" и "Кооперация".
Справка: Максимальная доля поручительства по сделке может составлять до 70% от суммы привлекаемого финансирования, максимальный размер — до 25 млн. руб. по одному договору. В настоящий момент партнерами фонда выступают 15 кредитных учреждений. Более полная информация на сайте.
Алтайский фонд МСП:
Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 200 83 22
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