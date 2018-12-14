IPO или ICO: сходства и отличия

Цифровые активы отличаются большей волатильностью, что делает возможным зафиксировать большую, по сравнению с фондовым рынком, прибыль, а также повышает риски фиксации убытка. Часто значительную прибыль инвесторы зарабатывают за счет участия в первичном размещении бумаг на бирже или за счет участия в ICO.

IPO* – первичное размещение ценных бумаг на бирже

Во время проведения IPO эмитент предлагает инвесторам, как правило, через фондовую биржу, свои ценные бумаги. Чаще всего участников рынка привлекает размещение акций, которые делают возможным получение хорошей прибыли при относительно невысоком уровне риска.

Некоторые инвесторы, приобретая бумаги во время IPO, в дальнейшем, через небольшой период времени, продают их на фондовом рынке. Иногда такая стратегия позволяет зарабатывать существенную прибыль за относительно небольшой период времени. IPO могут проводить как новые компании, впервые предлагающие свои бумаги инвесторам, так и эмитенты, акции которых торгуются на бирже в течение длительного периода времени.

На сегодняшний день встречается ситуация, при которой спрос от заинтересованных инвесторов на приобретение акций во время IPO, значительно превышает предложение бумаг со стороны эмитента. По мнению экспертов, проведения первичного размещения ценных бумаг на бирже делает возможным для участников рынка заработать прибыль на новых инвестиционных инструментах, которые часто характеризуются относительно невысоким уровнем риска возможных финансовых потерь.

Проведение ICO**

На сегодняшний день, многие инвесторы вкладывают средства в цифровые активы, такие как криптовалюты. Этот вид активов часто предлагается заинтересованным покупателям для торговли на биржах. Наиболее активные пользователи могут поучаствовать в ICO – время распродажи токенов компанией, которая только готовится выйти на рынок и собирает средства для полноценного развития. Выход в свет новой криптовалюты позволяет ей уже принимать участие в биржах обмена криптовалют.

ICO часто используется в качестве способа для привлечения инвестиций, необходимых для развития нового проекта. При этом в обмен на вложенные средства покупатели получают токены, предоставляющие возможность в будущем получать доход от компании, которая провела ICO.

На сегодняшний день, криптовалюты можно приобрести на специализированных торговых площадках, которые работают с инвесторами из разных стран мира. Есть криптоброкеры, которые допускают к продаже цифровые активы без надлежащей проверки их качества и перспектив возможного получения прибыли для инвесторов в будущем. В отличие от них такая биржа криптовалют как Gate.io, которая проводит проверку цифровых активов перед началом их торгов. На сегодняшний день, эта площадка, силами своих специалистов, постоянно анализирует интерес и спрос инвесторов к цифровым активам, что позволяет допускать к торгам только те инструменты, которые интересны и привлекательны для потенциальных покупателей. Это делает возможным организовывать торги именно теми криптовалютами, которые выберут участники, проводящие торговые операции на этой бирже.

Политика компании Gate.io основана на том, что каждая новая криптовалюта может получить тестовый период в 3 месяца, в течении которого пользователи смогут понять, будет ли данный инструмент им интересен. По истечении данного срока принимается решение о продлении сотрудничества и новая валюта получает полноценный статус наравне с остальными, торгующимися на бирже. Процесс листинга абсолютно бесплатный, что делает данную схему абсолютно прозрачной.

Площадка Gate.io привлекает многих инвесторов, которые специализируются на цифровых активах, не только тщательным отбором инструментов, но также и хорошей аналитической поддержкой. В частности, официальный сетевой ресурс это биржи позволяет в реальном времени проводить мониторинг изменения цен на разные виды криптовалют. Информация отображается как в графической форме, являющейся более наглядной для посетителей, так и в числовом формате, в виде цен и процентных изменений по цифровым активам, допущенным к торгам. Это делает возможным проводить анализ изменения курса разных криптовалют и помогает заинтересованным покупателям и продавцам выбрать наиболее предпочтительный момент для входа в рынок.

Отличия IPO от ICO

Основным отличием первичного размещения акций на бирже от ICO можно считать большую защищенность инвесторов, участвующих в IPO. Как правило, за счет того, что эмитент бумаг предоставляет значительный объем финансовой отчетности проверяющим и регулирующим организациям, это позволяет снизить риск финансовых потерь для покупателей ценных бумаг.

Предлагая токены во время ICO, компания не заполняет и не предоставляет такого объема же документации для проверки официальным организациям или независимым аналитикам.

Кроме этого к отличиям IPO от ICO можно отнести:

Значительную зависимость цены выпущенных токенов от действий крупных покупателей

Отсутствие льготного налогообложения для прибыли, получаемой инвесторами после продажи цифровых активов. При этом есть страны, власти которых периодически предоставляют налоговые преференции для тех участников фондового рынка, кто покупает и продает ценные бумаги

Инвесторы, вложившие средства в токены во время ICO, часто не обладают легальными способами вернуть, в полной мере или частично, первоначальные инвестиции

Размещение цифровых активов может проводиться и без серьезной проработки бизнес-плана и другой документации, позволяющей инвесторам лучше понимать возможности получения прибыли выбранного для ICO проекта

Продажа акций во время IPO, делает инвесторов совладельцами компании, а продажа токенов позволяет только получать прибыль от нового проекта в том случае, если возникает положительный финансовый результат

Проведение ICO и продажа токенов может проводиться компанией, которая не вела до этого хозяйственную деятельность. Такая организация иногда создается для реализации нового проекта, который не обладает четкими перспективами, касающимися получения прибыли в будущем

Чаще всего компания, выпускающая токены, регистрируется в той стране, в которой положительно относятся к цифровым активам, а таких стран не очень много. Первичное размещение акций проводят компании из разных стран мира.

Прежде чем принять решение об инвестировании в ту или иную криптовалюту необходимо провести доскональный анализ рынка и, данной компании в частности. Следует разобраться, что нового они предлагают на рынке, какими технологиями занимаются и насколько перспективно это.

Ещё более рискованным является вложение в токены во время ICO, в этом случае вы можете как значительно приумножить свой капитал, так и потерять его. В любом случае, прежде чем определиться с инструментами инвестирования нужно выработать стратегию, которой стоит придерживаться беспрекословно. Гарантировать прибыль от вложений в тот или иной инструмент вам никто не может.

*IPO, Initial Public Offering – это первое публичное размещение акций компании, называемое так же эмиссией. Компания впервые выпускает свои акции на рынок, и их покупает широкий круг инвесторов.

**ICO, Initial coin offering, (с англ."первичное предложение монет, первичное размещение монет") — форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной эмиссией. Встречается также форма "первичного предложения токенов".