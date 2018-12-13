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Новости

Росстат немного улучшил оценку роста ВВП России

, ИА "Амител"
Ранее служба госстатистики прогнозировала рост на 1,3%

Фото: build-experts.ru

В третьем квартале 2018 года рост ВВП России составил 1,5% в годовом выражении, сообщает RNS со ссылкой на данные Росстата. Ранее служба госстатистики прогнозировала рост на 1,3%.

По данным Росстата, объем ВВП за третий квартал этого года в текущих ценах составил 27 трлн рублей. При этом за январь-сентябрь 2018 года показатель вырос к аналогичному периоду прошлого года на 101,5%, а объем ВВП за это время составил 74 трлн рублей.

Ранее Центр развития НИУ ВШЭ негативно оценил перспективы на 2019 год. По мнению экономистов, рост ВВП в следующем году замедлится до 1,3%. Причиной могут стать низкие цены на нефть, повышение ставок НДС, а также влияние санкций.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.12.2018 13:15
- гость -

А если пересчитать в долларах?

0  0
13.12.2018 13:17
- гость -

А если конкретно указать Росстату, то можно ведь и получше цифери сделать.

0  0
13.12.2018 13:22
- гость -

Росстат немного улучшил оценку роста ВВП России
--
1м 63см ..?

0  0
13.12.2018 13:59
гость

Кого-то эти показатели вдохновляют?

0  0
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