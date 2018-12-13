Скандально известный экс-депутат и бизнесмен из Алтайского края Александр Мастинин, осужденный за присвоение и растрату на шесть лет, досрочно вышел на свободу по УДО. Об этом порталу Amic.ru сообщил источник и подтвердила адвокат.

41-летний Александр Мастинин вышел по УДО осенью 2018 года, когда именно, адвокат Елена Фогель не уточняет. По данным источника Amic.ru, в Барнауле он не живет, но несколько раз приезжал сюда после освобождения и даже встречался с некоторыми чиновниками. Общаться с журналистами он не хочет.

В конце 2017 года он был переведен из рубцовской колонии в московскую, позже в один из соседних с Алтаем регионов, но куда именно, выяснить не удалось. В Управлении Федеральной службы по исполнению наказаний Amic.ru сообщили, что Александр Мастинин в подведомственном УФСИН исправительном учреждении после перевода не находился.

Приговор по делу Мастинина был вынесен 29 ноября 2016 года. Он был признан виновным в присвоении и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. То есть в колонии он отсидел около двух лет. По УДО был освобожден с учетом поправок в статью 72 УК РФ, где прописано, что нахождение в СИЗО засчитывается в общий срок (день в СИЗО за полтора дня в тюрьме). В изоляторе он находился с июля 2015 года. То есть ему засчитали в общий срок около 2,5 лет.

Напомним, что, по версии следствия, в 2009 году он через ООО ''Барнаульская городская управляющая компания ''Родной Барнаул'' похитил деньги барнаульцев (более 12 млн рублей) за коммунальные услуги. УК управляла 200 многоквартирными домами. В марте 2013-го в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста. Но до 2015 года Мастинин был в бегах. Задержали его с поддельным паспортом на имя Валерия Грача. Что он Грач, а не Мастинин, экс-депутат настаивал некоторое время, но следствию удалось установить его личность. Уже находясь в тюрьме, он сообщал о многочисленных нарушениях своего содержания. В том числе об антисанитарии в камере, некачественном питании, необоснованных ограничениях со стороны руководства рубцовской колонии и даже угрозе убийства. А ещё он сломал ногу в знак протеста против дисциплинарного наказания.

Александра Мастинин в 2016 году стал депутатом Барнаульской городской Думы, в 2008-м был избран депутатом Алтайского краевого Заксобрания. Тогда он представлял партию "Справедливая Россия", но позже вышел из нее и вступил в КПРФ. В 2011 году снова попал в АКЗС, где был депутатом до конца срока полномочий парламента (октября 2016 года). При этом с 2013 года не принимал никакого участия в работе парламента, находясь в розыске.