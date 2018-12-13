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Новости

Осужденный алтайский депутат и бизнесмен Мастинин вышел на свободу по УДО

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Из тюрьмы он вышел на 1,5 года раньше срока

Фото: vesti22.tv

Скандально известный экс-депутат и бизнесмен из Алтайского края Александр Мастинин, осужденный за присвоение и растрату на шесть лет, досрочно вышел на свободу по УДО. Об этом порталу Amic.ru сообщил источник и подтвердила адвокат.

41-летний Александр Мастинин вышел по УДО осенью 2018 года, когда именно, адвокат Елена Фогель не уточняет. По данным источника Amic.ru, в Барнауле он не живет, но несколько раз приезжал сюда после освобождения и даже встречался с некоторыми чиновниками. Общаться с журналистами он не хочет.

В конце 2017 года он был переведен из рубцовской колонии в московскую, позже в один из соседних с Алтаем регионов, но куда именно, выяснить не удалось. В Управлении Федеральной службы по исполнению наказаний Amic.ru сообщили, что Александр Мастинин в подведомственном УФСИН исправительном учреждении после перевода не находился.

Приговор по делу Мастинина был вынесен 29 ноября 2016 года. Он был признан виновным в присвоении и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. То есть в колонии он отсидел около двух лет. По УДО был освобожден с учетом поправок в статью 72 УК РФ, где прописано, что нахождение в СИЗО засчитывается в общий срок (день в СИЗО за полтора дня в тюрьме). В изоляторе он находился с июля 2015 года. То есть ему засчитали в общий срок около 2,5 лет.

Напомним, что, по версии следствия, в 2009 году он через ООО ''Барнаульская городская управляющая компания ''Родной Барнаул'' похитил деньги барнаульцев (более 12 млн рублей) за коммунальные услуги. УК управляла 200 многоквартирными домами. В марте 2013-го в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста. Но до 2015 года Мастинин был в бегах. Задержали его с поддельным паспортом на имя Валерия Грача. Что он Грач, а не Мастинин, экс-депутат настаивал некоторое время, но следствию удалось установить его личность. Уже находясь в тюрьме, он сообщал о многочисленных нарушениях своего содержания. В том числе об антисанитарии в камере, некачественном питании, необоснованных ограничениях со стороны руководства рубцовской колонии и даже угрозе убийства. А ещё он сломал ногу в знак протеста против дисциплинарного наказания.

Александр Мастинин в 2006 году стал депутатом Барнаульской городской Думы, в 2008-м был избран депутатом Алтайского краевого Заксобрания. Тогда он представлял партию "Справедливая Россия", но позже вышел из нее и вступил в КПРФ. В 2011 году снова попал в АКЗС, где был депутатом до конца срока полномочий парламента (октября 2016 года). При этом с 2013 года не принимал никакого участия в работе парламента, находясь в розыске.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.12.2018 12:17
Ируся

господи,вот это биография.......порядочные люди таким руку не пожмут. Но похудел знатно.

0  0
13.12.2018 12:20
- гость -

А Грач то сидит? Или тоже отпустили?

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13.12.2018 12:23
- гость -

элита российского обчества

0  0
13.12.2018 12:28
- гость -

Норм, 12 млн. украл, поймали, пол года посидел выпустили.

0  0
13.12.2018 12:30
- гость -

До октября 2016-го года ему исправно шла зарплата депутата АКЗС...

0  0
13.12.2018 12:38
- гость -

6 апреля 2016 года интернет-предпринимателю Антону Носику было предъявлено обвинение в «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства с использованием СМИ» (ст.282.1 УК). Поводом для уголовного дела послужила запись в блоге Носика в «Живом журнале» от 1 октября 2015-го. В записи автор выражал поддержку российской военной операции в Сирии и призывал к расправе над сирийцами.

30 декабря 2015 года Кировский районный суд Томска приговорил к пяти годам колонии общего режима политического активиста Вадима Тюменцева за видеозаписи, которые он публиковал на YouTube и во «ВКонтакте». В роликах Тюменцев, согласно решению суда, вел экстремистскую деятельность через призывы к участию в несанкционированных акциях протеста и возбуждал ненависть к жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Дело Тюменцева интересно тем, что суд ужесточил требования гособвинения: прокурор на процессе требовал для активиста только четырех лет колонии-поселения.

21 декабря 2015 года Октябрьский районный суд Краснодара приговорил политического активиста Дарью Поклюдову к двум годам колонии-поселения за участие в несанкционированной акции протеста, публикацию и репост записей во «ВКонтакте». В соцсети Поклюдова размещала материалы с критикой президента Владимира Путина и положительной оценкой возможного желания отдельных граждан «присоединиться к Украине», которые суд счел призывом к насильственному изменению конституционного строя (в 2014-м в Уголовный кодекс были внесены поправки, предусматривающие за подобный призыв наказание в виде лишения свободы до пяти лет).

9 декабря 2015 года обвинение по той же статье, что и Носику (ст.282.1 УК), было предъявлено лидеру запрещенного в России движения «Русские» Дмитрию Демушкину. Уголовное преследование лидера националистов ведется из-за публикации им в социальных сетях фотографии баннера с акции «Русский марш» 2014 года с экстремистским лозунгом. В конце лета 2015-го Нагатинский районный суд также постановил удалить страницу Демушкина во «ВК

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13.12.2018 12:50
- гость -

а 12ку то он вернул?
или 2 года и 300тыр штрафа
а теперь с 12ки будет строить "законный" бизнес?

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13.12.2018 13:09
Кристи

Ну похудел, хорошо выглядит))))))) не зря посидел))) с пользой длЯ здоровья

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13.12.2018 13:44
- гость -

а подделка паспорта? а попытка скрыться из страны ?
это можно что ли так делать и ничего не будет за это?

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