Чиновница Минобрнауки "почистила чакры" за миллион рублей

Заместитель руководителя департамента бухучета Министерства образования и науки РФ стала жертвой аферистов, назвавшихся экстрасенсами, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что женщина сама обратилась к экстрасенсам с просьбой избавить ее от "нежелательной энергетики".
Аферисты сообщили, что для этого необходимо будет наложить заклятие на деньги. Чиновница принесла им пакет, в котором были уложены 400 тысяч рублей и 7,5 тысячи долларов.
Спустя время женщине вернули пакет, но попросили не открывать его в течение девяти дней, чтобы не разрушить чары. После было обнаружено, что содержимое пакета было украдено.
Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД Москвы, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
Комментарии
в этой новости прекрасно все:
и слова "... минобрнауки, чакры, почистить энергетику... " в одном предложении
и слова " ...чиновник, наличные, 1 миллион... " опять же в одном предложении
ребята из СМИ, скажите: это гос заказ, на скандальные новости о чиновниках?
или чиновники такие?
Надеюсь их не найдут.
Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь.
На умственную отсталость чиновниц Минобрнауки не пора проверить?