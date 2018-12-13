Иллюстрации: Екатерина Смолихина/Amic.ru, roscadastr.com
Пять кладбищ, находящихся на территории городского округа Барнаул, закрыли для захоронений — соответствующее постановление за № 2058 подписал глава краевой столицы Сергей Дугин.
В документе говорится, что данное решение принято в связи с превышением плотности захоронений. Отметим, что всего на территории городского округа имеется 19 кладбищ.
Названным постановлением для захоронений закрываются кладбища, расположенные на земельных участках по следующим адресам:
Алтайский край, г. Барнаул, с. Власиха (северная часть кадастрового квартала 22:61:021030), кадастровый номер 22:61:021030:89;
Алтайский край, г. Барнаул, п. Ягодное (земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 22:61:050309), кадастровый номер 22:61:050309:47;
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Абаканская, д. 35а, кадастровый номер 22:63:050819:45;
Алтайский край, г. Барнаул, п. Новомихайловка (расположен в северной части кадастрового квартала 22:61:020501), кадастровый номер 22:61:020501:1320;
Алтайский край, г. Барнаул, тракт Змеиногорский, 126д, кадастровый номер 22:61:041901:70.
Комментарии