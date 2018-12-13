Корпорация Google накануне опубликовала рейтинги самых популярных запросов россиян. Мы решили обратить внимание на самый веселый рейтинг — рейтинг популярных мемов.
Возглавил его популярный американский инженер и бизнесмен Илон Маск.
Россияне выкладывали фото нелепых изобретений с подписью "Как тебе такое, Илон Маск?".
2. "Мышь (кродеться)".
Этот мем родился в России, после чего стал очень популярен на Западе.
3. "Момо".
Пугалка из WhatsApp, быстро ставшая вирусной.
4. "За себя и за Сашку".
Фраза из фильма "Движение вверх", ставшая мемом после видеообзора BadComedian.
5. "Сын маминой подруги". Некто очень успешный, всегда лучше тебя.
В десятку рейтинга также вошел мем "Удивленный Пикачу".
Игорь Акинфеев со своей игрой на ЧМ не остался незамеченным интернетом.
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