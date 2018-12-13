Для Заринской и Алейской зон установили размер платы за вывоз мусора, который начнет действовать с 2019 года.
Оба тарифа краевое управление по тарифам установило для ООО "Спецобслуживание — Центральное". Именно эта компания будет заниматься централизованным вывозом мусора в данных муниципалитетах с 1 января 2019 года.
Итак, жители Заринска, Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогульского районов будут платить с 1 января по 31 декабря 2019 года за вывоз и захоронение ТКО на одного человека в месяц:
- отходы IV класса опасности — 41,93 руб./чел.,
- отходы V класса опасности — 37,20 руб./чел.
Брать плату будут по первому пункту, потому что отходов пятого, наименее опасного класса, в общих "мусорках" почти нет.
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Жители Алейска, Алейского, Завьяловского, Мамонтовского, Романовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шипуновского районов будут платить с 1 января по 31 декабря 2019 года за вывоз и захоронение ТКО на одного человека в месяц (здесь пока нет деления по классам):
- 68,70 руб./чел.
Ранее власти региона сообщали, что в среднем плата за мусор не будет превышать 70 рублей с человека. Однако для Славгорода, Ярового, Благовещенского, Бурлинского, Кулундинского, Ключевского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского и Хабарского районов плата установлена в размере 111,43 рублей (четвертый класс опасности).
Комментарии
В России тарифы на мусор более чем гуманные.... Всем бы так...