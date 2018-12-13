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Тело мужчины, который ранее значился пропавшим без вести, обнаружено в Рубцовске с признаками насильственной смерти.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, тело было найдено 11 декабря за трансформаторной подстанцией. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.
"В ходе первоначальных следственных действий установлена личность погибшего мужчины. Им оказался 31-летний местный житель, который ранее был заявлен как без вести пропавший", — добавляют в СКР.
Сейчас следователи совместно с оперативными сотрудниками полиции проверяют причастность конкретных лиц к совершению преступления.
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