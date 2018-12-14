Добрый магазин под названием Chаrity Market (в переводе с англ. — благотворительный базар — прим. ред.) открылся в Барнауле 8 сентября, став первым в своем роде – благотворительным. Три месяца он успешно проработал по старому адресу, успев полюбиться жителям города и приобрести постоянных клиентов.Теперь благотворительный магазин Charity Market работает в ТЦ "На Соборной" по проспекту Социалистический, 64.

Но в начале декабря по не зависящим от владельцев магазина обстоятельств Chаrity Market сменил месторасположение. Для замечательных вещей и чудесных распродаж был найден новый дом.

Смена адреса никак не повлияла на политику магазина. Вся выручка от продаж после вычета административных расходов также идет подопечным "Облаков" и социального приюта "Успех". На средства, переданные фонду, команда "Облаков" закупает продукты своим подопечным семьям и бездомным на воскресное кормление, а также дрова и уголь.



Также в магазине сохранили политику очень добрых цен. Стоимость товаров в магазине осталась такой же низкой, чтобы поддержать семьи с детьми, студентов и просто тех жителей города, которые не могут в обычных магазинах позволить себе купить качественную одежду за небольшие деньги.



В честь новоселья Charity Market запустил совершенно новую акцию "Добрый час". У каждого клиента, который купит билет акции, будет ровно один час с момента входа в зал одежды. В течение этого можно выбрать все, что вам понравится. Вы платите всего 990 рублей и выбираете столько одежды, сколько можете унести.

Каждому участнику акции "Добрые часы" будет выдана карта постоянного покупателя, которая дает бонусы при последующих акциях, участвует в розыгрыше от магазина. По ней вы получаете скидку в магазине 10% в любые дни, и даже дни акций.

Акция "Добрые часы" будет проходить только 15 и 16 декабря 2018 года. Действует она в определенное время — с 14:00 до 17:00.

Напоминаем, что также в магазине действует пункт приема вещей в пользу фонда "Облака". Таким образом, вы можете не только совершать покупки для своей семьи и экономить семейный бюджет, но и сдавать ненужную одежду в хорошем состоянии. Сотрудники фонда просят перед пожертвованием предварительно постирать одежду.



В пункт приема можно принести следующие вещи:

- взрослая мужская и женская одежда на любой сезон (платье, брюки, жакеты, футболки, рубашки, костюмы, свитеры, колготки, нижнее белье верхнее, шарфы, палантины, майки, кальсоны по сезону, нижнее белье можем принять только новое);

- детская одежда, по возрасту от новорожденных и до 18 лет (любая одежда, как выходная на улицу, так и в школу, детский сад, по дому);

- женская и мужская обувь на любой сезон в целом состоянии;

- женские украшения: серьги, браслеты, любая бижутерия, часы, детские ободки для волос, заколки, резинки, расчески;

- книги в хорошем состоянии (классические, детективы, учебные материалы, обучающие книги, книги по психологии, книги по профессиям, словари, детские книги);

- детская обувь в целом состоянии для мальчиков и девочек размером от 1 года на любой сезон;

- постельное белье, полотенце;

- одеяла, подушки, пледы;

- для новорожденных: детская пеленка, пледы, конверты для новорожденных — можно бывшие в употреблении в хорошем состоянии;

- детские твердые и мягкие игрушки, куклы, машины;

- развивающие пособия для детей и детские книги в хорошем состоянии;

- шторы, ковер, ковролин, коврики перед входной дверью;

- отделочные материалы для ремонта, которые остались после текущего вашего ремонта в малых количествах;

- кухонная посуда и многое другое.



Помните – покупая в Charity Market, вы помогаете другим.

Магазин работает ежедневно с 11:00 до 19:00 на Социалистическом, 64, ТЦ "На Соборной".

Чтобы быть в курсе поступлений одежды в магазине, вы можете подписаться на аккаунт в Инстаграме @charitymarket22.